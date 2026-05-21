ଝିଅକୁ ୬ ଖଣ୍ଡ କଲା: ମୁଣ୍ଡକୁ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗିଲା, ପୂରା ଶରୀରକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଠାଇଦେଲା
ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁଥିବା ରେସମା କିଛି ବୁଝିବା ମୋଡ଼ରେ ନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆନସାରୀ । ଆଉ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ବାପ ନା କଂସେଇ! ନିଜ ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଅତି ବୀଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ବାପ । ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ୬ ଖଣ୍ଡ କରି ପ୍ୟାକ କରି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଠାଇ ଦେଲା । ଝିଅର ଭୁଲ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ମନ ଦେଇଥିଲା । ବାସ ଏହା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣା ହୋଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବାପା । ଏପରି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
କୁଶୀନଗର ଜିଲ୍ଲା ସେବରହୀ ଗାଁର ବିଗନ ଆନସାରୀଙ୍କ ୧୬ ବର୍ଷର ଝିଅ ରେସମା(ଛଦ୍ମନାମ) ଅନବରତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ନେଇ ଆନସାରୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା । ଆସସାରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ସତରେ ପରିଣତ କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ । ରେସମା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିବା ସେ ଦେଖିଥିବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆନସାରୀ ନିଜ ଝିଅକୁ ବହୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ।
ହେଲେ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁଥିବା ରେସମା କିଛି ବୁଝିବା ମୋଡ଼ରେ ନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆନସାରୀ । ଆଉ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା । ମଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆନସାରୀ । ଝିଅର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଆନସାରୀ ।
୧୬ ତାରିଖ ରାତିରେ ଆନସାରୀ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ଭିଣୋଇ ମିଶି ରେସମାଙ୍କୁ ଅତି ବୀଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ରେସମାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ରେସମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗାଁ ପାଶ୍ୱର୍ ପୋଖରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଦୁଇ ହାତ ଓ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଲିଥିନ୍ରେ ପ୍ୟାକ କରିଥିଲେ । ଗଣ୍ଡିକୁ ଏକ ବାକ୍ସରେ ପୂରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବାକ୍ସଟି ଛୋଟ ହେବାରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ । ତାପରେ ଗଣ୍ଡିକୁ ବାକ୍ସରେ ପୂରାଇ ଦେଇଥିଲା ।
ରେସମାଙ୍କ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଏକ ଇ-ରିକ୍ସାରେ ତହକୋଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଛପରା-ଗୌମତିନଗର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ । ଆନସାରୀ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଏସ୍-୧ ବଗିରେ ରଖିଥିଲା । ଆନସାରୀ ଭାବିଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଗିରେ ଥିବା ଲଗେଜକୁ କେହି ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଚମ୍ପଟ ମାରିବ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାବନା ଭୁଲ ହେଲା । ଟ୍ରେନ୍ ରହିଥିବା ଲଗେଜକୁ ଦେଖି ରେଲୱେ ପୋଲିସ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଲଗେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।
ଲଗେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହା ପରେ ଖାନତଲାସି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଆଉ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆନସାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଆନସାରୀକୁ ଧରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ବୋଲି ହତ୍ୟା କରିଛି । ପୋଲିସ ଆସସାରୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପୂରା ଶରୀରକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ।