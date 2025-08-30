ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପୁଅକୁ ଭଲପାଉଥିଲା ଝିଅ, ବାପା ତଣ୍ଟି କାଟି କରିଦେଲା ହତ୍ୟା, ଘର ଅଗଣାରେ ଜଳାଇଲା ଶବ

ଝିଅର ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କଲା ବାପା, ଘର ଅଗଣାରେ ଜଳାଇଲା ଶବ

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:କର୍ଣ୍ଣାଟକର କାଲାବୁରାଗି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମେଲାକୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ, ଜଣେ ବାପା ନିଜ ଝିଅର ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୃତ ଝିଅର ନାମ କବିତା କୋଲୁର। କବିତା ସେହି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ।

ଝିଅଟି ଗାଁର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା: ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବିପଦରେ ପଡିଯିବ। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଝିଅର ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। କବିତା ନିଜର PUC ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସେ ନର୍ସିଂ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ।

ଝିଅ ପୁଅକୁ ଛାଡିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା: କବିତାର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପ୍ରଥମେ ବାପାମାଆ ଝିଅକୁ ଗାଳି କରି ତାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ଭଲପାଉଥିବା ପୁଅକୁ ଛାଡିବାକୁ ମନା କଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ।

ହତ୍ୟା ପରେ, ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାହାଣୀ: ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶଙ୍କର କୋଲୁର କବିତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କବିତାର ବାପାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶରଣପ୍ପା ଏବଂ ଦତ୍ତପ୍ପା ଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ କବିତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କର ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସନ୍ଦେହ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୀଟନାଶକ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାହାଣୀ ରଚନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।

ଘରର ଅଗଣାରେ ମୃତଦେହ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା: ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସେମାନେ ଚାରିଆଡେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଝିଅଟିର ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଫରହାତାବାଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ୍ କରି କବିତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି: ପୋଲିସ ଟିମ ସଂଗେ ସଂଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରିବାରକୁ ଗାଁରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ପିତା ସମସ୍ତ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପିତା ଶଙ୍କର କୋଲୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବାକି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।

