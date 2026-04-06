ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ବାପା କଲା ଗର୍ଭବତୀ; ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପରେ ହେଲା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ଥରେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି କରୁଥିଲା…

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଜ୍ୟା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ମାନବଜାତିକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଜଣେ ବାପା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ବିକଳାଙ୍ଗ ଝିଅ ଉପରେ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡିତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଢେଙ୍କାନାଲ୍ ଜିଲ୍ଲାର ରାସୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ବହୁବାର ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏହି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚି ରହିଥିଲା।

ଘଟଣାଟି କିପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା: ଝିଅଟିର ଶରୀରରେ ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ। ପରିବାର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିକଟରେ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ହେପାଜତରେ: ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲେ। ସେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଚରାଉଚରା ପରେ, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ରାସୋଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ନମ୍ବର ୮୫/୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୫୯ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ପୋଲିସ କଣ କହିଲା: ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଏସଡିପିଓ ସତ୍ୟ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, “ପିଡିତାଙ୍କ ମାଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛଅ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରି ନଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ ପାଖ ପୋଖରୀକୁ କପଡା ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବାପା ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ କହିଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ପୀଡିତା ଏକ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ବାପାଙ୍କ ନାମ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅପରାଧ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ। ସେମାନେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

