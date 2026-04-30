ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକରେ ପଡିଗଲା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଡେଇଁପଡିଲେ ବାପା ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରେନ୍, ତା’ପରେ
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଘଟଣା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ପିତା ଯାହା କରି ଦେଖାଇଲେ ପରେ ତାହା ଚମତ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପୁଅକୁ ନିଜ କୋଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ । ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୁଏ । ତେବେ ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଦୃତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ ବାପା । ଆଉ ଟ୍ରେନଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଭୈରବ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରିବାର ବର୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣବାରିଆରୁ ତିତାସ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୯୦ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଟ୍ରେନଟି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ବାପା ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଧରି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଫାଙ୍କରେ ପଡ଼ିଗଲା।
ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ବାପା ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ପିଲାଟିକୁ ଧରି ଜାବୁଡି ପକାଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଠଟି ବଗି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଜନ କଲା। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ବିନା ବାହାରି ଆସିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏହା ଦେଖୁଥିଲେ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନପାରି ଟ୍ରେନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ବାପାଙ୍କ ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ହିରୋ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ଫୁଟେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସହଜାତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
A little boy who jumped onto the train tracks in Bangladesh was rescued at the last moment by his father. pic.twitter.com/wi7GwQnjN7
— 1880 News (@1880News) April 30, 2026