ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାର ଭୟାନକ କାହାଣୀ, ଝିଅର ଶବ ପାଖରେ ୫ ମାସ କାଳ ଶୋଇଥିବା ବାପାର ସତ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର

ଝିଅର ଶବ ପାଖରେ ୫ ମାସ ବିତାଇଲା ବାପା। ଆଉ ତା'ପରେ...

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏବେ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀର ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜଣେ ବାପା ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅର ଶବ ସହ ଗୋଟେ ଘରେ ୫ ମାସ କାଳ ଶୋଇଥିଲେ।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେରଠ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପରି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।  ସଦର ବଜାରର ତେଲି ମୋହଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିଲେ।

ଏପରିକି ଘର ଭିତରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଶବରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ବାପା ଜଣକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେଥିରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିଲେ।

ଛି.. ବାପା ନାଁ କଳଙ୍କ, ପ୍ରେମିକାକୁ ପସନ୍ଦ…

ଇସଲାମାବାଦ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ବିଫଳ:…

କିନ୍ତୁ, ଏହି କାହାଣୀ ପଛରେ ଥିବା ସତ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ମିରଠର ଏହି ‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’ ପଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା।

ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ମାମଲା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଉଦୟ ଭାନୁ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା।

ଆଉ ତାପରେ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଘରଟି ଏକ ପ୍ରକୃତ “ଭୂତପ୍ରାଣିତ ପ୍ରାସାଦ”ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମଇଳା, ପଚିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଏବଂ ଏକ ତୀବ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଘରଟି ସଫା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏପରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ମୃତ୍ୟୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଘଟିଥିଲା:

ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଉଦୟ ଭାନୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଶରୀରରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରି ଚାଲିଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ଘର ବନ୍ଦ କରି ହରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ଡେରାଡୁନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ମିଛ ବାହାନା ଦେଖାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।

ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ଜାଲ:

ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବନତି ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତନ୍ତ୍ର-ମନ୍ତ୍ର (କଳା ଯାଦୁ) ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭୟ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ।

ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଚିକିତ୍ସା ଅଭ୍ୟାସରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ – ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଲା।

ଶବଦାହ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥିଲା:

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରିଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ଶବଦାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ଫେରି ଆସିଲେ।

ହେଲେ, ସେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅର ପଚିଯାଇଥିବା ଶବକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଫେରାର୍ ରହିଲେ।

ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ:

ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ନା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏବଂ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

More Stories

ଛି.. ବାପା ନାଁ କଳଙ୍କ, ପ୍ରେମିକାକୁ ପସନ୍ଦ…

ଇସଲାମାବାଦ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ବିଫଳ:…

ବିଶ୍ୱର କେବଳ ୯ଟି ଦେଶ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅଛି…

ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ହେବ ଟଙ୍କା…

