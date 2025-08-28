ଛାତିଥରାଇ ଦେବ ଘଟଣା… ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଥିଲା ବାପା, ବାଥଟବରେ ବୁଡାଇ 3 ଛୁଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା ମାଆ
3 ଛୁଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଦି ଆରବର ଅଲ୍ ଖୋବାରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଖବର ଆସିଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଟୋଲି ଚୌକି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ତିନି ପୁଅଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ସୟଦା ହୁମେରା ଆମରିନ୍, ଯିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମହମ୍ମଦି ଲାଇନ୍ସର ବାସିନ୍ଦା।
ଘଟଣା ସମୟରେ ବାପା ଘରେ ନଥିଲେ- ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୈୟଦା ହୁମେରା ଆମରିନ୍ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରର ବାଥଟବରେ ବୁଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସାତ ବର୍ଷର ଯମଜ ପୁଅ ସାଦିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଆଦିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ୟୁସୁଫ୍ ଅହମ୍ମଦ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପା ମହମ୍ମଦ ଶାହନୱାଜ୍ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିଲେ । ସେ ତୁରନ୍ତ ସାଉଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ।
ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକନଥିଲା- ଯଦିଓ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭିଜିଟ୍ ଭିସାରେ ସାଉଦି ଆରବ ଆସିଥିବା ମହିଳା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏକାକୀତା ଭାବନାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ।
ପୋଲିସ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି- ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ସାଉଦି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉଭୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।