ବାପା ନା ରାକ୍ଷସ! 24 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରି କଲା ରେପ୍, ଜନ୍ମ କଲା 7 ଛୁଆ…ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଝିଅ
ଏମିତି ବାପା ଭଗବାନ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ । 24 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ନୃଶଂସ ବାପା । ଜନ୍ମ କଲା 7 ଛୁଆ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଅନେକ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ମାନବତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଜଣେ ରାକ୍ଷସର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅକୁ ପ୍ରାୟ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଘର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଏକ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ୨୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହଜାର ହଜାର ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା।
ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଆମ୍ସଷ୍ଟେଟନର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋସେଫ୍ ଫ୍ରିଜଲ୍ଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଫ୍ରିଜଲ୍ଙ୍କୁ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦୀ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏଲିଜାବେଥ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାତଟି ସନ୍ତାନର ମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶୀକାର ହୋଇଥିଲା ଝିଅ
ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ୪୨ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅଠାରୁ ସାତଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋସେଫ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ତିନିଟି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛି।
ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କିପରି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା?
ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯୋସେଫ ଘର ଏବଂ ବଗିଚା ତଳେ ଏକ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଡୋରକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳିଘରା ବା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଇଥର ଭିଜା କପଡା ରଖି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଏଲିଜାବେଥ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଘରୁ ପଳାଇଯାଇଛି।
ଯୋସେଫଙ୍କୁ କିପରି ଧରାପଡ଼ିଲା?
2008 ମସିହାରେ, ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ 19 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ କର୍ଷ୍ଟେନ୍ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଝିଅର ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କହିଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏଲିଜାବେଥକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭୟ କରି କିଛି କହିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା, ଅପରାଧୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା, ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ପୋଲିସ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଧରାଗଲା ଏବଂ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏଲିଜାବେଥ ଏବେ କେଉଁଠି?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଏଲିଜାବେଥ’ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଛଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ 2009 ମସିହାରେ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ଏଲିଜାବେଥ ଥମାସ୍ ୱାଗନର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି।