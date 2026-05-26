ହାତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର କାରଣ, କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି Ignore
ହାତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର କାରଣ
Fatty Liver: ଲିଭର୍ ବା ଯକୃତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ବି ଜମା ହେବା ଫଳରେ ‘ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍’ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏହାକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚିକିତ୍ସା କରା ନଯାଏ, ତେବେ ଲିଭର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଲିଭର୍ ଫେଲୁୟର୍ ର କାରଣ ସାଜିପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଆମ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ହାତକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହି ରୋଗକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାତରେ କିଭଳି ନଜର ଆସେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ର ଲକ୍ଷଣ।
ହାତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ:
- ନାଲି ପାପୁଲି: ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ହେଲେ ହାତର ପାପୁଲି ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ନାଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଲିଭର୍ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଚାପକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ।
- ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା: ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ରକ୍ତରେ ‘ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ’ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ହାତ ପାପୁଲିରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ।
- ଶୁଖିଲା ହାତ: ହାତର ଚର୍ମ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଖିଲା ରହିବା କିମ୍ବା ତ୍ୱଚାରେ ସହଜରେ କ୍ଷତ ବା ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମଧ୍ୟ ଲିଭର୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।
- ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଲିଯିବା: ଯଦି ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଫୁଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ର ଏକ ଚେତାବନୀ ସଙ୍କେତ।
- ସ୍ପାଇଡର୍ ଆଞ୍ଜିଓମାସ୍: ହାତରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶିରା ବା ରେଖା ଦେଖାଯିବା ଶରୀରରେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହରମୋନ୍ର ସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ।
କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅଧିକ ବିପଦ?
- ଯେଉଁମାନେ ମୋଟାପଣ ବା ଓଭରୱେଟ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।
- ଟାଇପ୍-୨ ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି।
- ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ମିଠା କିମ୍ବା ରିଫାଇଣ୍ଡ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୋସେସଡ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ବ୍ୟାୟାମ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ।
କ’ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସୁଧାର ଆଣି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ବ୍ରୋକୋଲି, ବିଟ୍ ଏବଂ କଲରା ହେଉଛି ଏଭଳି ୩ଟି ପରିବା, ଯାହା ଲିଭର୍କୁ ସଫା କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ।