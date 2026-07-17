ଆମିର ଖାନ୍‌ଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଜାରି ହେଲା ଫତୱା

ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତା ଆମିର ଖାନ୍‌ଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁସଲିମ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଦାରୁଲ୍ ଇଫ୍ତାର ଶାହୀ ମୁଖ୍ୟ ମୁଫ୍ତି ମୌଲାନା ଇବ୍ରାହିମ୍ ହୁସେନ୍ ଏକ ଫତୱା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ମୁମ୍ବାଇ: ଅଭିନେତା ଆମିର ଖାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ସାଥୀ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପରିବାର ଓ ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

 ଏହି ବିବାହକୁ ନେଇ ‘ମୁସଲିମ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଦାରୁଲ୍ ଇଫ୍ତା’ର ଶାହୀ ମୁଖ୍ୟ ମୁଫ୍ତି ମୌଲାନା ଇବ୍ରାହିମ୍ ହୁସେନ୍ ଏକ ଫତୱା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଇସଲାମିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଅଣ-ମୁସଲିମ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଶରିଆ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ମୌଲାନା, ଆମିର ଖାନ୍‌ଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

 ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଆମିର ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବାହ ଏକ ସିଭିଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ (Civil Union) ଥିଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ରୀନା ଦତ୍ତା, କିରଣ ରାଓ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍ କେହି ବି ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଦର; ଯେତେ…

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା…

ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହାସିକ…

ଇସ୍ତଫା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ISRO…

1 of 30,075