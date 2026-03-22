FDAର ସତର୍କବାଣୀ, ଆମାଜନରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀଠାରୁ ସାବଧାନ, ନେଇଯିବ ଜୀବନ

By Jyotirmayee Das

FDA Supplement Alert: ଆମେରିକାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ (FDA) ପକ୍ଷରୁ ୨୯ ପ୍ରକାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍‌ ଉପରେ ଗୁରୁତର ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ତେଜୋକୋଟ ରୁଟ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରାଜିଲ୍ ସିଡ୍ ନାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଓଜନ କମାଇବା ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରୋଡକ୍ଟ୍‌ମାନେ ୟେଲୋ ଓଲିଆଣ୍ଡର ନାମକ ବିଷାକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ମିଶାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆମେରିକାରେ ମିଳେ ଏବଂ ଏହା ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ।

FDA ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ସେବନ କଲେ ହୃଦୟ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। କେତେକ ମାମଲାରେ କାର୍ଡିଆକ୍ ଅରେଷ୍ଟ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଜୀବନ ପାଇଁ ମରଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ Amazon, eBay ଓ Etsy ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ FDA ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋଡକ୍ଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

କିଛି କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରୋଡକ୍ଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରରୁ ଫେରାଇବା (ରିକଲ୍) ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ମାମଲାରେ ସଂପର୍କ କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ରିକଲ୍‌କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ଯଦି କେହି ଏହି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ତଥାପି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଉଚିତ । ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପାତକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହି ଘଟଣା ୨୦୨୩ରେ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଧରଣର ଭୁଲ ଲେବେଲିଂ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, Yellow Oleander ଭୋକ କମାଇବା ଓ ଶରୀରରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ତ୍ୱରିତ ଓଜନ କମିବାର ଭାବନା ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ଓ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ।

 

