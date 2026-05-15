ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅସଲି ନା ନକଲି? ବାସ ମନେରଖନ୍ତୁ ୫ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ
୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନକଲି ଟଙ୍କା ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଭିତରରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ନକଲି ନୋଟ୍ ଛାପିବା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ବଜାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ଛାପିଥାନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ନକଲି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ, ଯାହା ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରେ।
୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ, ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ନକଲିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନକଲି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପନ୍ତି।
ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟ୍ ରେ କିଛି ବିଶେଷତା ଥାଏ ଯାହା ସହଜରେ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେର ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଅଛିକି? କିନ୍ତୁ ସେଇ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଟି ଅସଲ କି ନକଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଅସଲି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ଏକ ୱାଟରମାର୍କ ରହିବ। ନୋଟକୁ ଆଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଧରିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଅସଲି ନୋଟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସୂତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ଏକ ଚଉଡା ପଟି ଯାହା ଉପରେ RBI ଲେଖାଯାଇଛି।
ଅସଲି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ। ଏହା ନୋଟର ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରର ଆକାର ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ନୋଟକୁ ଟିକିଏ ଢଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ସବୁଜରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ।
ଅସଲି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ଆକାର ୬୬mm x ୧୫୦mm। ‘ଭାରତ’ ଏବଂ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନୋଟର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତୀକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତ ନୋଟରେ ‘ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ’ ଲୋଗୋ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଯାଇଛି।
ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ନକଲି ନୋଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ “Chkfake” ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ରା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ।
ଆପଣ Google Play Store କିମ୍ବା Apple App Store ରୁ Chkfake ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ନୋଟ୍ ନକଲି ମନେହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଏକ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅସଲି କିମ୍ବା ନକଲି ଫଳାଫଳ ପାଇବେ।
ଯଦି କୌଣସି ATM ରୁ ନକଲି ନୋଟ ବାହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ATM ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରମାଣ ବିନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରବାରରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ତାହା ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ RBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ।