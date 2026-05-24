ଏଠାରେ ପାରା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି ଦାନା, ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍-ଜରିମାନା ଏବଂ ଫୁସଫୁସର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ
Pigeon Feeding Ban: ପାରା ବା କପୋତମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖୁଆଇବା ଆପାତତଃ ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାମ ପରି ମନେହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଓ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଉପରେ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହ ଏଥିପାଇଁ ଭାରୀ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କଠୋର ନିୟମ:
ଭେନିସ୍ (ଇଟାଲୀ): ଏହି ଐତିହାସିକ ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ସେଣ୍ଟ ମାର୍କସ ସ୍କୋୟାର’ ପରି ସ୍ଥାନରେ ପାରାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ପାରାଙ୍କ ମଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଚୀନ କୋଠା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୫०० ୟୁରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ସିଙ୍ଗାପୁର: ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ବଡ଼ ଜରିମାନା ସହ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାରା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ବୋଲି ସରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି।
ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଏହି ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ପାରାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ମନା। ଜନଗହଳି ଓ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଫିଡିଂ ଜୋନ୍’ ବା ଦାନା ଦେବା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତର ସ୍ଥିତି: ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ ଏବଂ ଥାଣେ ପରି ବହୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପାରାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି।
ପାରାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ ଫୁସଫୁସର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅସଲ ବିପଦ ସିଧାସଳଖ ପାରାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ମଳ, ପର ଏବଂ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଳିକଣା ଓ ଫଙ୍ଗସ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ।
ହାଇପରସେନ୍ସିଟିଭିଟି ନିମୋନାଇଟିସ୍: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାରାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଲେ ଏହି ସଙ୍ଗୀନ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ପାରାଙ୍କ ପର ଓ ମଳରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ଫୁସଫୁସକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ଫୁସଫୁସରେ ସ୍ଥାୟୀ ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ମାରାତ୍ମକ ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣ: ପାରାଙ୍କ ବିଟ୍ ବା ମଳରେ କ୍ରିପ୍ଟୋକୋକୋସିସ୍ ଏବଂ ହିଷ୍ଟୋପ୍ଲାଜ୍ମୋସିସ୍ ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଫଙ୍ଗସ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପାରାଙ୍କୁ ମନଇଚ୍ଛା ଦାନା ଦେବା ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।