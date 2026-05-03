ବିନା କାରଣରେ ମୁଡ୍ ଖରାପ ରହୁଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ହୋଇଥାଇପାରେ
ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା, ବିରକ୍ତିଭାବ କିମ୍ବା ମନ ଖରାପ ରହିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶରୀରରେ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଯେତେବେଳେ ମନ ଆପେ ଆପେ ଭାରି ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର କାରଣ ରୋଗ ନୁହଁ । ଅନେକ ଥର ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ । କେବେ କେବେ ଏମିତି ଦିନ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ଆସେ ଏବଂ କାମ ଚାପ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭଲ ଲାଗେନି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କ’ଣ ଖାଇଥାଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡେ । ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକେ ଚିନ୍ତା, ଚିଡିଚିଡାପଣ କିମ୍ବା ଲୋ ମୁଡର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷତ ତତ୍ୱର ଅଭାବ ରହିଛି । ମସ୍ତିଷ୍କ କେବଳ ଭାବନାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା କେମିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିଟାମିନ ଏବଂ ମିନେରାଲ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଏବଂ ନିଦ୍ରାହିନତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଥିବାବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଷଣର ଗଭୀର ଅଭାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେରୋଟୋନିନ, ଡୋପାମାଇନ ଏବଂ ଗାବା ଭଳି ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିଟାମନି ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯାହା ଆମର ମୁଡ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ ।
ଭିଟାମିନ୍ ଡି’ର ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଅଜାଣତରେ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହାଡ଼ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସହରମାନଙ୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କମ୍ ମିଳିବା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ବା ଅଫିସ ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଏହାର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଥକାପଣ, ସୁସ୍ତି ଏବଂ ମୁଡ୍ ଖରାପ ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଡାକ୍ତର ମେହେରୋତ୍ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅବସାଦ (ଡିପ୍ରେସନ୍) ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ସେହିପରି ଭିଟାମିନ୍ ବି-୧୨ର ଅଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଥକା ଲାଗିବା, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଏହାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ କରି ଶାକାହାରୀ ଲୋକ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଏହାର ଅଭାବ ମଣିଷର ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।
ସେହିପରି ଭିଟାମିନ୍ ବି-୬ ଏବଂ ଫୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାବନାତ୍ମକ ଅସନ୍ତୁଳନ ରୂପେ ଦେଖାଦିଏ।
ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍କୁ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶାନ୍ତକାରୀ ଉପାଦାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତତା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ନିଦ୍ରାହୀନତା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସରବରାହ କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଥକାପଣ, ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଏବଂ ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିଥର ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେବା ପଛରେ କେବଳ ପୋଷଣର ଅଭାବ କାରଣ ନଥାଏ। ଡାକ୍ତର ମେହେରୋତ୍ରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ।