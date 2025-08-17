ପାଦ ଦିଏ ରୋଗର ସିଗନାଲ୍, ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା, ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏପରି

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଥାଏ। ହଁ ଏହା ତୁମକୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ଯେ ପାଦ ଅନେକ ରୋଗର ସଙ୍କେତ ଦିଏ।  ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ।

ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ କିମ୍ବା ଚାପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ।

ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଉପଶମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ପାଦରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଗଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଶରୀରରେ କେଉଁ ରୋଗ ବଢୁଛି।

ଯଦି ପାଦରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହି ରୋଗ ହୋଇପାରେ:

ଯଦି ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହୃଦ୍‌ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଏହା କିଡନୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ଅଧିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସ୍ତର କମ୍ ଅଛି।

ଯଦି ପାଦରେ ଝିମ୍‌ଝିମ୍‌ ଲାଗୁଛି  ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ B-12 ର ଅଭାବ। କେତେକ ସମୟରେ ଭିଟାମିନ୍ E ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।

ଯେତେବେଳେ ଗୋଡର ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ମାକଡ଼ି ଜାଲ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଲିଭରର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ଥିତିର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠି ଫାଟିଯାଏ, ତେବେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି-୩, ବି-୭, ଓମେଗା-୩ ଏବଂ ଆଇରନର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ।

ଯଦି ଗୋଇଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତାର ଲକ୍ଷଣ।

ଯଦି ଗୋଡରେ କ୍ରମ୍ପ ହୁଏ, ତେବେ ସୋଡିୟମ-ପୋଟାସିୟମ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ବି-୧୨ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।

କାରଣ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୩୫% ଭାରତୀୟ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି।

ପ୍ରତି ୧୦ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ହାଇପୋ-ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ପ୍ରତି ୩ ଜଣ ସୁଗାର ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଥାଇରଏଡ୍ ଅଛି। ୨୩% ଭାରତୀୟ ମୋଟାପାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ୪୦% ଲୋକଙ୍କ ପେଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

