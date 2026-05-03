ବିମାନରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ? ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ବୀମା କମ୍ପାନୀ, ନା ଯାତ୍ରୀ ନିଜେ…
କ'ଣ ରହିଛି ବିମାନର ମେଡିକାଲ ରୁଲ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ସମୟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ କାମ, ଅବସର ବିଳାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାରଣ ପାଇଁ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହେବ?
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ବୀମା କମ୍ପାନୀ, ନା ଯାତ୍ରୀ ନିଜେ? ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସଠିକ୍ ସୂଚନା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ବୀମା ପଲିସି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାଧାରଣତଃ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହନ କରିପାରେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଗାଇପାରିବ ସହାୟତା:
ଯଦି ଆପଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲଟି ଆପଣଙ୍କ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ।
ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ, ଦେୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପରେ ଏକ ଦାବି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଯାତ୍ରା ବୀମା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ:
ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରା ବୀମା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।
ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ…
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ
ଏବଂ ଔଷଧର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ
ଡାକ୍ତରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ।
ଏକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ କ’ଣ:
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସୀମିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ।
ଏକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କ’ଣ କରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରେ।
ଏହା ସହିତ, ଏହା ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମକୁ ଡାକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
କିନ୍ତୁ, ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଚିକିତ୍ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କେବେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ:
ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି…
ଯଦି ଆପଣ ବିମାନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି..
ଏହି ସମୟରେ, ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା।
ଏହା ସହିତ, ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ ନ କରିବା।
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯାତ୍ରା ବୀମା କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଯଦି ଟିକେଟ୍ ସେହି କାର୍ଡରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହାଲେ…
ଚିକିତ୍ସା କଭରେଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ।
ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜରୁରୀ ସତର୍କତାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜରୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମରେ ଆସିପାରେ, ଯେପରିକି…
ଆପଣଙ୍କର ବୀମା ପଲିସିର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ‘ଫିଟ୍ ଟୁ ଫ୍ଲାଏ’ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବୀମା ନିଶ୍ଚିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।