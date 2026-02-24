ଅଜବ ଏହି ଜନ୍ତୁ, ଏକାଥରେ ୧୦୦ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ, ଆଉ ଜନ୍ମ କରୁ କରୁ ମରିଯାଏ

ଅଜବ ଏହି ଜନ୍ତୁ, ଏକାଥରେ ୧୦୦ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ

By Jyotirmayee Das

Female Scorpion Death: ମାତୃତ୍ଵ … ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଭଲ ଅନୁଭବ । କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁରତା ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାଆ ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୁଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ରୁହେନାହିଁ । ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାର କାହାଣୀ ମାତୃତ୍ୱର ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

ମାଈ ବିଛା ପ୍ରସବ ପରେ ମରିଯାଏ

ମାଈ ବିଛାକୁ ନେଇ ଏକ ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ଯେ ସେ ପ୍ରସବ ପରେ ମରିଯାଏ । ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଣନୀତି । ଯେଉଁଠାରେ ମା’ଙ୍କ ବଳିଦାନ ସନ୍ତାନର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେବେ ମାଈ ବିଛା ପ୍ରସବ ପରେ ମରିଯାଏ ଏହି ଧାରଣା ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମା’ ବଞ୍ଚି ନଥାଏ ଜାଣିବା।

ଜୀବନ୍ତ ବିଛା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ସମସ୍ତ ବିଛା ପ୍ରଜାତି ଓଭୋଭିଭିପାରେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଜୀବନ୍ତ ବିଛା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଏକ ମାଈ ବିଛା ଏକ ସମୟରେ ୨୦ ରୁ ୧୦୦ ବିଛା ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ । ଏହି ଛୁଆ ବିଛା ଜନ୍ମ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଏ। ମା’ ବିଛା ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ନିଜ ପିଠିରେ ଛୁଆ ବିଛାମାନଙ୍କୁ ବୋହି ନେଇଥାଏ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ।

ଛୁଆମାନେ ମା’ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ଖାଇଦିଅନ୍ତି

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମା’ କମ୍ ଖାଇଥାଏ । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଅନେକ ପ୍ରଜାତିରେ, ବିଶେଷକରି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ପରି କଠୋର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଛୁଆମାନେ ମା’ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ଖାଇପାରନ୍ତି । ଏହାକୁ ମାଟ୍ରିଫାଗି କୁହାଯାଏ। ଏହା ମା’କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଛୁଆମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଛୁଆ ବିଛାମାନେ ମା ବିଛାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ମାରି ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାତିରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଛା ପ୍ରଜାତି ଯେପରିକିemperor Scorpion ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ମା’ ସାଧାରଣତଃ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି।

କିଛି ଛୋଟ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବନକାଳ କମ୍ ଥାଏ, ଯେପରିକି ୧ କିମ୍ବା ୨ ବର୍ଷ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପରେ ମା’ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବୟସ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଜନ୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ।

ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଜଳହୀନତା ଯୋଗୁଁ ମା’ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ମା’ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଥକ୍କାପଣ, ଜଳହୀନତା କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି । ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମରିଯାଆନ୍ତି । ବିଛା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ମାତୃତ୍ୱ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ।

