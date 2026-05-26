୧୦୫୦ bhp ଏବଂ ୫୩୦ କିମି ରେଞ୍ଜ ! ଫରାରୀର ନୂଆ ଅବତାର! ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁପରକାର ‘Luce’ର ଝଲକ
ଫରାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ି 'ଫେରାରୀ ଲୁସ'କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏହା ଏକ ଚାରି- ଡୋର ବିଶିଷ୍ଟ ୧୦୫୦ hp ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଡିଜାଇନ୍, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫରାରୀର ପାରମ୍ପରିକ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି।
Ferrari’s first EV Luce : ଇଟାଲୀୟ ଲଗଜରୀ କାର ନିର୍ମାତା ଫରାରୀ (Ferrari) ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ‘ଫରାରୀ ଲୁସ’ (Ferrari Luce) କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏହା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ (EV) ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଡେଲ। କମ୍ପାନୀର ଆଧୁନିକ ଇତିହାସରେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବୈପ୍ଳବିକ ରୋଡ କାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ରୋମ୍ର ଆଇକନିକ୍ ‘ଭେଲା ଦି କାଲାଟ୍ରାଭା’ (Vela di Calatrava) ଠାରେ ଏହି କାରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଫରାରୀ ଲୁସ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ହାଇ-ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ଫରାରୀର ପାରମ୍ପରିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଆବେଦନକୁ କାଏମ ରଖିବା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଫରାରୀ କାର ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ-ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମାରାନେଲୋ (Maranello) ରେ ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଯୁକ୍ତ ରୋଡ କାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
ସାର୍ ଜୋନି ଆଇଭ୍ ଏବଂ ମାର୍କ ନ୍ୟୁସନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କ୍ରିଏଟିଭ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ‘ଲଭଫ୍ରମ୍’ (LoveFrom) ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଲୁସ (Luce) ଏକ ଅପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନ ଭାଷାକୁ ଆପଣାଇଛି, ଯାହା ଫେରାରୀର ପାରମ୍ପରିକ ମିଡ୍-ଇଞ୍ଜିନ୍ ସୁପରକାରର ଢାଞ୍ଚାଠାରୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି।
ମୁଖ୍ୟ ଫିଚରଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି: କ୍ୱାଡ୍-ମୋଟର (ଚାରିଟି ମୋଟର) ଅଲ-ହ୍ୱିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଏହା ୧୦୫୦ bhp ଶକ୍ତି ଏବଂ ୯୯୦ Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ମାତ୍ର ୨.୫ ସେକେଣ୍ଡରେ ୦-୧୦୦ କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗ ହାସଲ କରିପାରିବ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ରେଞ୍ଜ: ୮୦୦V ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ୧୨୨ kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ, ଏହା ଥରକ ଚାର୍ଜରେ ୫୩୦ କିମିରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ୩୫୦ kW DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସ: ଏକ ଫାଷ୍ଟବ୍ୟାକ ଡିଜାଇନ, ରିୟର-ହିଞ୍ଜଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଫରାରୀର ସବୁଠାରୁ କମ ଡ୍ରାଗ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ଏରୋଡାଇନାମିକ ମାଷ୍ଟରପିସ କରିଛି।
ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟେରିଅର: ଫେରାରୀର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ-ସିଟ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ୧୦-ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ ଏବଂ ୧୨.୫-ଇଞ୍ଚ OLED ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ରହିଛି।
ବୈଷୟିକ ଉତ୍କର୍ଷ: ୨୧-ସ୍ପିକର ସମ୍ବଳିତ ୩୦୦୦W ଫେରାରୀ ଅଡିଓ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରର ପ୍ରକୃତ କମ୍ପନକୁ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ଅଡିଓ ଅଭିଜ୍ଞତା।
ବ୍ୟବହାରିକତା: ୫୯୭-ଲିଟରର ବିଶାଳ ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍-ଫୋଲ୍ଡିଂ ସିଟ୍, ଯାହା ଏହାକୁ ଫରାରୀର ସବୁଠାରୁ ବହୁମୁଖୀ ମଡେଲ କରିଛି।
ଫରାରୀର କହିବାନୁସାରେ, ‘ଲୁସ’ କେବଳ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଡ୍ରାଇଭିଂର ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ।
ଜନି ଆଇଭଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଫରାରୀର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ‘ଫରାରୀ ଲୁସ’ (Ferrari Luce) ର ମୂଲ୍ୟ ୟୁରୋପରେ €୫,୫୦,୦୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଗାଡ଼ିର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାର କଲେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $୬,୪୦,୦୦୦ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରାୟ £୪,୪୦,୦୦୦ ରହିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ଅନ୍-ରୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹୭.୦ କୋଟିରୁ ₹୮.୫ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।