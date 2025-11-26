ତୁରନ୍ତ ଛାଡନ୍ତୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବେ, ହୋଇପାରିବେନି କେବେ ବି ମା’ !
ତୁରନ୍ତ ଛାଡନ୍ତୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବେ
Delayed Conception: ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଶରୀରର ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷମତା। ବୟସ, ଜେନେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ୟା ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଅନେକ କାରଣ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ବର ବିପଦକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥିତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନିୟମିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହରମୋନ୍ ଥେରାପି, IVF ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ବର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା।
ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ବ ବିପଦର କାରଣ: ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଗୁଡିକ ହେଉଛି:-
- ବୟସ – ୩୫ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ।
- ଧୂମପାନ – ଧୂମପାନ କେବଳ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଗର୍ଭପାତର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ।
- ମୋଟାପଣ- ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ହରମୋନ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡି ଥାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।
- ମଦ୍ୟପାନ – ନିୟମିତ ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
- ଖାଦ୍ୟ – ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ବିକାର ଗର୍ଭଧାରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
- ଚାପ – ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚାପ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।
ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା: ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣକୁ ବିଚାର କଲେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ । ଯାହା ଗର୍ଭଧାରଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ।
ଆଡିଲେଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୫,୬୦୦ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ବର ଆଶଙ୍କା ୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ଭଧାରଣରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବନତି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ।
ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବାର ବିପଦ: ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଅନେକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଯେପରିକି, ପିଲାଟିରେ ଜେନେଟିକ୍ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବର ଆଶଙ୍କା, ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟିର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମାଆର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଗର୍ଭପାତ ଏବଂ ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ, ପିଲାଟିରେ ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଗର ଆଶଙ୍କା, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧୁମେହର ଆଶଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ।