ବିଲେଇକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଟଙ୍କା, ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ ହାତ
Cats Feeding: ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଘରୁ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୋଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଚୀନର ଜଣେ ଯୁବକ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ବିଲେଇକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇ ସେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ।
୨୦ ଦିନରେ ୨୦୦୦ ଘର ପରିଦର୍ଶନ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ସାଂଘାଇରେ ରହୁଥିବା ହୁଆନ୍ କଙ୍ଗ ଗତ ନଅ ବର୍ଷ ଧରି ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ପାଳନକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ବିଲେଇକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ, ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପରିବାର ନିଜ ନିଜ ସହରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ହୁଆନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳ ସାଂଘାଇରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଘର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଡର ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ହୁଆନ୍ ନିଜେ ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଟି କରିଥିଲେ।
ଦିନକୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା, ଦିନକୁ ୫୫ ଅର୍ଡର
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁରେ, ହୁଆନ ସକାଳ ୩ ଟାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ୧୦ କିମ୍ବା ୧୧ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ହାରାହାରି, ସେ ଦିନକୁ କେବଳ ୩ ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତତମ ଦିନରେ, ସେ ୫୫ ଟି ଅର୍ଡର ପୂରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗସ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଅଳିଆ ବାକ୍ସ ସଫା କରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି । ବିଲେଇର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ଝରକା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଳିଆ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ସେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବିନା ଔଷଧ କିମ୍ବା ନଖ କାଟିବା ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ-ଯତ୍ନ ସେବାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି
ମୋଟ ଅର୍ଡରର ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର ପର୍ବ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଭିଡ଼ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ବିପୁଳ ରୋଜଗାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ-ଯତ୍ନ ସେବାର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।