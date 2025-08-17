ଭାଦ୍ରବ ମାସ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ଉପଚାର, ପିତୃ ଦୋଷ ହେବ ଦୂର
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। । ଏହି ଦିନ ପିତୃ ଦୋଷ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ଉପଚାର ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବା କୁଶଗ୍ରହଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ପିଥୋରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ନାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ।
ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ କୁଶୋତ୍ପାଟିନି ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ନାନ, ଦାନ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କେବେ?
ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ସକାଳ ୧୧.୫୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ୧୧.୩୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଉପବାସର ପ୍ରଦୋଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ୦୭.୦୧ ରୁ ରାତି ୦୯.୧୭ ଅର୍ଥାତ୍ ୦୨ ଘଣ୍ଟା ୧୬ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କ’ଣ କରିବେ?
ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ଲୋକମାନେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ଦାନ ଏବଂ ସ୍ରାଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଉଚିତ। ସକାଳେ ଉଠି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ମସୁର, ପନିପରିବା ଭଳି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ପିତୃ ଦୋଷ ଦୂର କରିବ।