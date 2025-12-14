୨୦୨୬ ପାଇଁ ସଭାପତି ଭାବରେ FIA ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆକ୍କାପଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ସ (FIA) ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆକ୍କାପାଲିଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛି।

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତେଲୁଗୁ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବିଧତାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ପୁଣେ ମିରର୍ ଏବଂ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାନୋରାମା ଭଳି ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଆକ୍କାପାଲି, ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସହିତ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ସେବା କରିବା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

BJP ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହେଲେ ନୀତିନ…

IPL 2026 Auction: IPLରେ ନିଲାମ ଡାକିବା ପରେ…

୧୯୭୦ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରମୁଖ ତୃଣମୂଳ ଅଣଲାଭକାରୀ ସଂଗଠନ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ଏ (FIA NY-NJ-CT-NE), ପୂର୍ବ ତଟର ଆଠଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା, ଏହାର ୨୦୨୬ ନେତୃତ୍ୱ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ସଂଗଠନ ଆଲୋକ କୁମାର, ଜୟେଶ ପଟେଲ ଏବଂ କେନି ଦେଶାଇଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଛି।

କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ବିଦାୟୀ ସଭାପତି ସୌରିନ ପାରିଖଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆକ୍କାପାଲିଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।

ପୂର୍ବ ଦଳର ଭୂମିକାରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିତି ରାୟ ପଟେଲ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୃଷ୍ଟି କାଉଲ ନରୁଲା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷର ପୁନର୍ଗଠନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ FIA ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳକୁ ସୁଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଷଦକୁ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ CPA ଫାର୍ମ, ଶାହ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ୍, ସଂଗଠନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

ଆକ୍କାପାଲି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯାହାଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟରେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିକାଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥାଏ।

ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ, ପରିବହନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରାମର୍ଶ, ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଇଟି ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, କ୍ରୀଡା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଡିଜାଇନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ।

ସଭାପତି-ନିର୍ବାଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇ “ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି” ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।

ସେ FIAରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ “ଏକ ବୃହତ ପରିବାର” ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଙ୍କୁର ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ବୋର୍ଡ, ଟ୍ରଷ୍ଟି, ପରାମର୍ଶଦାତା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ।

ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବାର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ସେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ।

ଆକ୍କାପାଲି ବୋର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ FIA ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା, ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ଗଭୀର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା ବିଷୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ।

ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଚୟନକୁ ଉଷ୍ମ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆକ୍କାପାଲିଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସାଧୁତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଦୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯାହା FIAର ନେତୃତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ସହିତ ଏକ ୧୦୦% ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ-ପରିଚାଳିତ ସଂଗଠନ ଭାବରେ, FIA ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସାନାଲ୍ ରେକର୍ଡରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିଛି, ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ରଖିଛି।

You might also like More from author
More Stories

BJP ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହେଲେ ନୀତିନ…

IPL 2026 Auction: IPLରେ ନିଲାମ ଡାକିବା ପରେ…

ପୃଥିବୀ ତଳେ ଅଛି ପାତାଳ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତା’ ତଳେ…

(VIDEO)ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଚିତ୍କାର, ଶୁଭୁଛି…

1 of 16,552