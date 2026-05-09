ଫାଇବର ବଡି କୁଲର ବେଷ୍ଟ ନା ଲୁହା ବାଲା… ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କୁଲର ଦିଏ ଅଧିକ କୁଲିଂ, ଖାଏ କମ୍ ବିଜୁଳି
କେଉଁ କୁଲର ଖରାଦିନେ AC ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦିଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼େ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (AC) ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ନ ଥିବାରୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏୟାର କୁଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଆଜିକାଲି, ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁଲର୍ ଉପଲବ୍ଧ ଲୁହା ବଡି କୁଲର୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଡି କୁଲର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଫାଇବର ବଡି କୁଲର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୁଲର୍ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ କେଉଁଟି କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ଫାଇବର ବଡି କୁଲର୍ ନା ଆଇରନ୍ ବଡି କୁଲର୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ ଏବଂ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରେ।
ଏକ ଲୁହା ବଡି କୁଲର କ’ଣ:
ଲୁହା କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକାରର ଏୟାର କୁଲର। ଏହି ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଏବଂ ହଲ୍ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।
ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ଏବଂ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ, ଏଗୁଡ଼ିକ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ତରର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ଫାଇବର ବଡି କୁଲର କ’ଣ:
ଫାଇବର ବଡି କୁଲରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜିକାଲି ଉପଲବ୍ଧ ନୂତନ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାତୁରେ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ନୁହେଁ।
ଏକ ଫାଇବର ବଡି କୁଲର ହାଲୁକା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍।
ଏହା ସହିତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଲର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ।
କେଉଁ କୁଲର କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ:
ବିଜୁଳି ସଞ୍ଚୟ କଥା ଆସିଲେ, ଫାଇବର ବଡି କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଲୁହା କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ନୂତନ ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ମୋଟର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଥଣ୍ଡା ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଆଗରେ:
କୁଲିଂ କେବଳ ଶରୀରର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ; ଏହା ମୋଟରର ଶକ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ ଆକାର, କୁଲିଙ୍ଗ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ପାଣି କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।
କିନ୍ତୁ, ଏକ ସାଧାରଣ ତୁଳନାରେ ବଡ଼ ରୁମ ପାଇଁ ଏକ ଲୁହା କୁଲରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟରୁ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ରୁମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ।