ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଡି. ଗୁକେଶ ଭାରତର ବରିଷ୍ଠ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ର‌୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁବାର ଆଜରବୈଜାନ୍‌ର ଜିଏମ୍ ମିସ୍ରାଦ୍ଦିନ ଇସ୍କାନାରୋଭଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇସ୍କାନାରୋଭଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୟ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ରେଟିଂରେ ୨୭୫୫.୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ସେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ (୨୭୫୪) ରେଟିଂକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ସେ ୨୦୧୬ ପରେ ପାଣ୍ଟାଲା ହରିକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଲାଇଭ ରେଟିଂରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।

Huge congratulations to 🇮🇳's ♟️prodigy, @DGukesh, on your phenomenal achievement of entering the Top 10 of the World FIDE live rankings and becoming the nation's No. 1, surpassing his idol, the legendary Chess Maestro @vishy64theking making it even more inspirational and… pic.twitter.com/9nLqEfJdBp

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 4, 2023