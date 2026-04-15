ଆମେରିକାର ନାକାବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ; ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର କସରତ

ବିଫଳତା ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଇସଲାମାବାଦଠାରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆସିମ ମୁନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ସହ ଇରାନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଉପରେ ସହମତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜରୁରୀ, ଯେପରିକି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପୁଣିଥରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ସମୟରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ। ଏଥିରେ ଲେବାନନରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଳନ ନହେବା ଏବଂ ଇରାନର ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ଭଳି ବିଷୟ ରହିଛି। ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ପାଇଁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ୍ ବୁଧବାରଠାରୁ ସୌଦି ଆରବ, କତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀର ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ କତାରର ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରରେ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।

ଏହି ଗସ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନକୁ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ସକାଳେ ଏହି ଆଲୋଚନା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆସିମ ମୁନୀର ସେହି ସମୟରେ ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ନାକାବନ୍ଦୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଇରାନ ଏହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଛି। ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକାର ଏହି ନାକାବନ୍ଦୀ…।

