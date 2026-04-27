(video) ଭାଇ, ଇଏ ବିବାହ ନା ମହାସଂଗ୍ରାମ… ବର-କନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ ବରମାଳା ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ
ବାହାଘରରେ ବରମାଳା ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ମହାଯୁଦ୍ଧ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବାହାଘର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୀତିନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ। ପୂର୍ବ ସମୟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବେକା ସମୟରେ ବରମାଳା ଅଦଳ ବଦଳ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଗଲାଣି।
ହେଲେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ହସଖୁସିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯଦି ବର ବଧୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ହେବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ଏପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ବରମାଳା ସମାରୋହ ସମୟରେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଏବଂ ବର ପକ୍ଷ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଏହି ରୀତିନୀତିକୁ ଏତେ ଚରମ ସୀମା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଲୋକ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଭିଡିଓଟି ଏକ ମାଳା ଅଦଳ ବଦଳ ସମୟରେ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ, ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଗଲା – ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ବରମାଳା ସମାରୋହ ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା:
ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର ଏବଂ କନିଆଁ ତଳେ କିମ୍ୱା ଷ୍ଟେଜରେ ବରମାଳା ଅଦଳ ବଦଳ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ବରଂ ସେମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ଏକ ବଡ଼ ପିରାମିଡ୍ ଆକୃତିରେ ବରଣମାଳା ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ଉଚ୍ଚତା ଏତେ ଯେ ଆଖି ପାଉନାହିଁ। କେବଳ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଏହି କାରନାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବରଂ ବର କନିଆଁ ମଧ୍ୟ କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇବେ ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି।
ଶେଷରେ ବର ପ୍ରଥମେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇବାରେ ସଫଳ ହୁଏ। ଯାହା ପରେ ଏହି ବଡ଼ ପିରାମିଡଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁଜର।
घटना कल रात 11.04 बजे की है…..
वरमाला डालते समय दूल्हे के पजामे का नाड़ा टूटने की खबर है…. pic.twitter.com/rhuhLhCJih
— Rahul Jadia (@jadiarahul) April 26, 2026
ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ:
ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ @jadiarahul ନାମକ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ୟୁଜରମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଜାଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜଣେ ୟୁଜର ମଜା କରି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଭାଇ, ଏହା ବିବାହ ନା ‘ମହାସଂଗ୍ରାମ’ (ମହାକାବ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ)?” ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଉପହାସ କରିବା ପରି।
ହେଲେ, ଭିଡିଓଟି ବିବାହ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଏହାକୁ ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି; ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ପରମ୍ପରାର ବିପରୀତ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଶେଷରେ, ସବୁକିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।