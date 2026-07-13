FIFA World Cup 2026 : ସେମିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ-ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମହାଲଢ଼େଇ, ମେସିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚଳିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ସ୍ପେନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସେମି ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚଳିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ସ୍ପେନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସେମି ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନରୱେକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମି ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ ହାସଲ କରିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଶେଷ ଚାରିରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ନରୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚର ୩୬ତମ ମିନିଟରେ ମାର୍ଟିନ ଓଡେଗାର୍ଡଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆସ ସ୍କେଲଡେରପ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦଳକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସ୍ଥିତି ୧-୧ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଗୋଲକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ନରୱେ ଗୋଲକିପର ଓର୍ଜାନ୍ ନାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରିଥିବା ଏକ କିକ୍ ସ୍ପାଇଡର କ୍ୟାମେରାର ତାରରେ ବାଜିବାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ଆଣ୍ଟୋନି ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନରୱେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ରେଫରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଚ୍ ୧-୧ରେ ରହିବାରୁ ଖେଳ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟକୁ ଗଡ଼ିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ସମୟର ୯୩ତମ ମିନିଟରେ ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍ ପୁଣିଥରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨-୧ରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଦଳର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।