ସୁପର ସଣ୍ଡେ-ସୁପର ଫାଇଟ୍: ଲର୍ଡସ୍ରେ ସିରିଜ୍ ହାତେଇବାକୁ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାଲଢ଼େଇ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ମେସି-ୟମାଲ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ..
ମହାମୁକାବିଲା: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା-ସ୍ପେନ୍, ଲର୍ଡସ୍ରେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆଜିର ରବିବାର ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରିକେଟର ମକ୍କା କୁହାଯାଉଥିବା ଲର୍ଡସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ସିରିଜ୍ କାହାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ରଚାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ମେଗା ଫାଇନାଲ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ।
ଲର୍ଡସ୍ରେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍, ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୧-୧ରେ ବରାବର ଥିବାରୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ସିରିଜ୍ ବିଜେତା ସ୍ଥିର କରିବ ।
ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର: ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍ କରି ଦଳକୁ ଜିତାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଲୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବୋଲିଂର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବେ ଯସପ୍ରୀତ ବୁମରା ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା-ସ୍ପେନ୍ ମହାମୁକାବିଲା
କ୍ରିକେଟ୍ ରୋମାଞ୍ଚ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ନ୍ୟୁଜର୍ସିର ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମହାକୁମ୍ଭ ସଜେଇ ହୋଇଯିବ । ୮୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ବିଜେତା ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଟକ୍କର ହେବ । ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞ ବାହିନୀ ସାମ୍ନାରେ ୧୯ ବର୍ଷର ଯୁବ ତାରକା ଲାମିନ୍ ୟମାଲ୍ଙ୍କ ସ୍ପେନ୍ ଦଳ ରହିଛି ।
ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଦୀର୍ଘ ୬୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି । ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟାଇଟଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ପେନ୍ ୧ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।
୪୮୧ କୋଟିର ମେଗା ପୁରସ୍କାର: ଚଳିତ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫିଫା ମୋଟ ୮୭୧ ମିଲିୟନ ଡଲାରର ପ୍ରାଇଜ୍ ପୁଲ୍ ରଖିଛି । ଫାଇନାଲ୍ ଜିତି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଳକୁ ପ୍ରାୟ ୪୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ ଏବଂ ଉପ-ବିଜେତାକୁ ୩୧୭ କୋଟି ମିଳିବ ।
ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆର ନଜର ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମହାଲଢ଼େଇର ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିବରଣୀ
- ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ସ୍ପେନ୍
- ସମୟ (ଭାରତୀୟ): ରାତି ୧୨:୩୦
- ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ: ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
- ସ୍ଥାନ: ଲର୍ଡସ୍, ଲଣ୍ଡନ
- ସମୟ: ଅପରାହ୍ଣ ୩:୩୦
- ସିଧା ପ୍ରସାରଣ: Sony Sports, Sony LIV ଏବଂ JioHotstar