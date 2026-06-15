FIFA WorldCup 2026 : ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଫୁଟବଲ ଦିଗ୍ଗଜ ଲିଓନେଲ ମେସି?

ଫିଫା (FIFA) ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କୁ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 2022 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ କରାଇଥିବା ଅଧିନାୟକ ମେସି ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ କମାଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

Lionel Messi :ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଫିଭର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 48ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 104ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ ଫୁଟବଲର ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଉଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦୁନିଆର ପ୍ରଶଂସକ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଦିଗ୍ଗଜ ଫୁଟବଲର ତଥା ବିଶ୍ୱର ମହାନତମ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିବା ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କୁ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ, ମେସି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ 2026ରେ କେବେ ଏବଂ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ?

FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଖେଳିବେ କି ମେସି?

କତାର୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 2022 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଥିବା ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସି ଆଉ ଥରେ ଧମାକା କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। 39 ବର୍ଷୀୟ ମେସି 2026 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର 26 ଜଣିଆ ଦଳର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ମେସି ନିକଟରେ ମେ’ ମାସ ଶେଷରେ ହୋଇଥିବା ବାମ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ମାଂସପେଶୀର କ୍ଲାନ୍ତି (Hamstring Fatigue)ରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ……

‘କୌଣସି ପ୍ରକାରର କରିବୁ ନାହିଁ…

ସେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା 3-0 ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ବିଜୟରେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେସି ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରେକର୍ଡ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।

କେବେ ଏବଂ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମେସି?

ମେସିଙ୍କ ଦଳ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଗ୍ରୁପ୍ ‘J’ରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲଜେରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଜର୍ଡାନ ଭଳି ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ମେସି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 16 ଜୁନ୍‌ରେ ଆଲଜେରିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖାଯିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେରିକାର (USA) ଏରୋହେଡ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ 22 ଜୁନ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହ ହେବ ଏବଂ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 27 ଜୁନ୍‌ରେ ଜର୍ଡାନ ସହ ହେବ।

 

ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ୍ (ମୁକାବିଲା) ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ / ସ୍ଥାନ
16 ଜୁନ୍, 2026 ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ଆଲଜେରିଆ କାନସାସ୍ ସିଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
22 ଜୁନ୍, 2026 ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଡଲାସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
27 ଜୁନ୍, 2026 ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ଜର୍ଡାନ ଡଲାସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
You might also like More from author
More Stories

ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ……

‘କୌଣସି ପ୍ରକାରର କରିବୁ ନାହିଁ…

ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଯୁବକ କଣ କହିଲେ? ପଢ଼ନ୍ତୁ…

ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତିି?…

1 of 28,315