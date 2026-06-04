FIFA WORLD CUP 2026: ମେସି ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋ କ’ଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ? ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହୋଇପାରେ ମୁକାବିଲା

ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ‘ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬’ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ୪୮ଟି ଦଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁକାବିଲା ବିଶ୍ୱକପର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମ୍ୟାଚ ହୋଇପାରେ।

By Priyanka Das

ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ‘ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬’ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ୪୮ଟି ଦଳ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ରୋମାଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ତାରକା ଖେଳାଳି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୁକାବିଲାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଲିଓନେଲ ମେସି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲଢ଼େଇ। ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିଡ଼ନ୍ତ ବିଶ୍ୱକପର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମ୍ୟାଚ ହୋଇପାରେ।

ମେସି ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା କେବେ?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କେବେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଯଦି ସମସ୍ତ ସମୀକରଣ ଠିକ୍ ରହେ, ତେବେ ମେସି ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ମୁକାବିଲା ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ; ଜୁବିନ୍ ଭାଲୁଚା…

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ! ଏବେ ଶ୍ରେୟସ…

କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ଏହି ସମୀକରଣ?

ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବେ। ସେହି ସ୍ଥିତିରେ, ଜୁଲାଇ ୧୧ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗ୍ରୁପ୍ ‘K’ ର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ।

ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳି

ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ମେସି ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଇତିହାସ ରଚିବେ। ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହେବ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ୬ଟି ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏଥରର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ; ଜୁବିନ୍ ଭାଲୁଚା…

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ! ଏବେ ଶ୍ରେୟସ…

ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କମାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର,…

IPL 2027 ଖେଳିବେନି କି କମିନ୍ସ !…

1 of 2,825