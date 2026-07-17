କେବଳ ଟ୍ରଫି ଆଉ ମେଡାଲ ନୁହେଁ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ହୀରା ଖଚିତ ସ୍ପେଶାଲ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ମୁଦି
ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଦି କାହିଁକି ଦେଉଛି ଫିଫା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ନିକଟତର। ୪୮ଟି ଦଳ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର, ଜୁଲାଇ ୧୯ ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଫାଇନାଲରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ, ତାହାର ଖେଳାଳିମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି, ପଦକ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦି ପାଇବେ।
ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଦି କାହିଁକି ଦେଉଛି ଫିଫା:
ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଫିଫା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ବିଜେତା ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ; ପୂର୍ବରୁ, ଫିଫାର ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ଟ୍ରଫି, ବିଜେତାଙ୍କ ପଦକ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସୀମିତ ଥିଲା।
ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେରିକୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବିଜୟୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ NBA ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଲିଗର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ MVP ମୁଦିଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଏହି ଆମେରିକୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ, FIFA ଏଥର ବିଜେତା ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। FIFA ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ୩୦ଟି ମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଏହି ବିଶ୍ୱକପର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି ମୁଦିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ’ଣ:
ତେବେ, ଏହି ମୁଦିକୁ କ’ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ? ପ୍ରଥମତଃ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ଷକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ FIFA ଏହି ମୁଦିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ ୨,୦୨୬ଟି ମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ହେଲେ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୩୦ଟି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ବାକି ୧,୯୯୬ଟି ମୁଦି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିବେ। ଏହା କିପରି କରାଯିବ ତାହାର ବିବରଣୀ FIFA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦିରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ଯାହା ୧ ରୁ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ସୁନାରେ ତିଆରି ଏହି ମୁଦିଟି ଅନେକ ଛୋଟ ହୀରା ସହିତ ଜଡିତ।
ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଜେତା ଦଳର ଚିହ୍ନ ହେବ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦି ସହିତ ପ୍ରାମାଣିକତାର ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବ।
ଫାଇନାଲ ପରେ, ମୁଦିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୟୀ ଦଳର ସମସ୍ତ ୩୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ୩୦ ଟି ମୁଦିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜେତା ଦଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ।