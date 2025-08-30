ମନ୍ଦିରରେ ରକ୍ତର ଛିଟା, ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ପୂଜାରୀ ମୃତ

ରାତିରେ କାଲକା ଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଲା ରକ୍ତ ଛିଟା।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନ୍ଦିରରେ ହାଇଡ୍ରାମା। ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ମାରପିଟ୍।  ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପୂଜାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଘଟଣାଟି ୨୯ ତାରିଖ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର କାଲକା ଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।  ପ୍ରସାଦ ମାଗିବାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ବଢିଯାଇଥିଲା ଯେ, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଠେଙ୍ଗାରେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପଛରେ…

ନିଦ ବଟିକା ଦେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁଆଇଲା, ତଣ୍ଟି…

ଝଗଡ଼ାରେ ମନ୍ଦିର ସେବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୯ ଅଗଷ୍ଟ ରାତି ୯.୩୦ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ଝଗଡ଼ା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ କାଲକାଜୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ମାଗିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା।

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଏବଂ ମୁଥା ମାରି ସେବାୟତଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିପକାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ (୩୫) ୟୁପିର ହରଦୋଇର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।

ସେ ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି କାଲକାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେବାଦାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅତୁଲ ପାଣ୍ଡେ (୩୦)ଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପଛରେ…

ନିଦ ବଟିକା ଦେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁଆଇଲା, ତଣ୍ଟି…

(video)୧୭ ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ…

ଦୀର୍ଘ ୯ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦…

1 of 16,024