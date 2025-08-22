ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା; ରନୱେରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁ ଭରୁ ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହେଲା କ୍ରାସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ…

ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରାସ । ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ।

ମାଲେସିଆ: ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରାସ । ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା । ମାଲେସିଆର ସୁଲତାନ ହାଜି ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ବିମାନବନ୍ଦରରେ RMAF ର ଏଫ/ଏ-18D ବମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ବିମାନରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପାଇଲଟ୍ । ତେବେ ଉଭୟ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଗୁରୁଚର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ଏହି ଘଟଣା ରାତି ପ୍ରାୟ 9:05 ରେ ରନୱେରେ ଘଟିଥିଲା। ରୟାଲ୍ ମାଲେସିଆନ୍ ବାୟୁସେନାର ଜନସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳର ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ପାଇଲଟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଏୟାରବେସ୍ ଏବଂ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବାୟୁସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି।

