ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏଫ୍‍ଆଇଏଚ୍‍ ହକି ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍‍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠାରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ର‌୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ଚତୁର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ୍‍ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍‍ ଖେଳିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ତା’ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‍ ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।

#TeamIndia is gearing up for the #FIHProLeague with full swing!💪🏻

Snapshots from #TeamIndia practice session at Birsa Munda Hockey Stadium, Rourkela.📷#OdishaForHockey pic.twitter.com/AzwAkzhJWF

— Odisha Sports (@sports_odisha) March 9, 2023