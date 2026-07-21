ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା; ୨୦ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
ୟୁରୋପ ପ୍ରୋ’ ଲିଗରେ ଖେଳିଥିବା ୪ ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥର ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୨୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ୟୁରୋପ ପ୍ରୋ’ ଲିଗରେ ଖେଳିଥିବା ୪ ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥର ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଡିଫେଣ୍ଡର ଅମନଦୀପ ଲାକ୍ରା, ମିଡଫିଲ୍ଡର ରାଜ କୁମାର ପାଲ ଓ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ମୋଇରାଙ୍ଗଥେମ୍ ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ ସେଲଭମ କାର୍ଥୀ।
ଗତ ମାସରେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ’ ଲିଗ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ଦଳ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ କେବଳ ୪ଟି ଜିତିଥିଲା। ୫ଟି ଡ୍ର ଓ ୭ଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା।
୨୦୨୩ ହକି ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଶେଷ କରିଥିଲା। ଭାରତ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଦଳ କୌଣସି ପଦକ ଜିତି ପାରିନାହିଁ।
ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ: ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଦେଇଥିବା ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକର ଓ ଡିଫେଣ୍ଡର ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରହିବେ। ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡଫିଲ୍ଡର ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଲକିପର ଭାବେ ମୋହିତ ଏଚଏସ୍ ଓ ସୂରଜ କରକେରାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଡିଫେନ୍ସରେ ଜରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ (ଅଧିନାୟକ), ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଯୁଗରାଜ ସିଂହ, ସଞ୍ଜୟ, ସୁମିତ ଓ ଯଶଦୀପ ସିୱାଚ ରହିଛନ୍ତି।
ମିଡଫିଲ୍ଡରେ ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ, ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଲାଲଗେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହ, ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଶର୍ମା ଓ ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଫରୱାର୍ଡ ଲାଇନରେ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା, ସୁଖଜିତ ସିଂହ, ମନଦୀପ ସିଂହ ଓ ଅଭିଷେକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତର ସୂଚୀ: ଭାରତକୁ ପୁଲ–ଡିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ୱେଲ୍ସ ସହ ରଖାଯାଇଛି। ଦଳର ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସର ଆମଷ୍ଟେଲଭିନରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତର ଗୃପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବନାମ ୱେଲ୍ସ; ୧୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ; ୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ: ମୋହିତ ଏଚଏସ୍, ସୂରଜ କରକେରା, ଜରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ (ଅଧିନାୟକ), ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଯୁଗରାଜ ସିଂହ, ସଞ୍ଜୟ, ସୁମିତ, ଯଶଦୀପ ସିୱାଚ, ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ, ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଲାଲଗେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହ, ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଶର୍ମା, ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ, ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା, ସୁଖଜିତ ସିଂହ, ମନଦୀପ ସିଂହ, ଅଭିଷେକ।