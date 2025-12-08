ମଉଜ ମଜଲିସରେ ସରିବ ବର୍ଷ; ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ରିଲିଜ ହେବ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ, ଆଗୁଆ ଜାଣନ୍ତୁ ରିଲିଜ ଡେଟ୍…
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ ହେବ ଏକାଧିକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଖୁସିରେ ସରିବ ୨୦୨୬। ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକାଧିକ କମେଡି, ରୋମାନ୍ସ ଓ ଥ୍ରିଲର ଫିଲ୍ମ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ ହେବ ଏକାଧିକ ଫିଲ୍ମ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ଡେଟ୍।
ଡିସେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଥିଏଟରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କମେଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ଅନ୍ଯ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ହଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଆନିମେଟେଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ଏବଂ ୧୨ ତାରିଖରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।
କିସ୍ କିସ୍କୋ ପ୍ୟାର୍ କରୁଁ-୨:
କପିଲ ଶର୍ମା “କିସ୍ କିସ୍କୋ ପ୍ୟାର କରୋନ୍ ୧୨” ସହିତ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 2 ରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଞ୍ଜୋତ୍ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହିରା ୱାରିନା, ଆୟେଶା ଖାନ, ତ୍ରିଦ୍ଧା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ପାରୁଲ ଗୁଲାଟି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ୱା ଭାଥିୟାର:
ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ “ୱା ଭାଥିୟାର” ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଲାନ କୁମାରସାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା।
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କାର୍ଥୀ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଶେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ମୋଗଲି: ତେଲଗୁରେ ସନ୍ଦୀପ ରାଜଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ରୋଶନ କନକଲା ଓ ସାକ୍ଷୀ ସାଗର ଲିଡ ରୋଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
ଏହା ବ୍ଯତୀତ ‘ଦ ଡେଭିଲ’, କ୍ରିସମାସ କର୍ମା, 366 days, ରଚେଲ ଭଳି ଆହୁରୀ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ ହେବ। ଏଣୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ।