Filmfare Awards Winner: ନା ଅମିତାଭ, ନା ଶାହାରଖ! ଏହି କଳାକାର ଜିତିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆୱାର୍ଡ, ନାମ ଶୁଣି ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ନା ଅମିତାଭ, ନା ଶାହାରଖ, ନା ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର! ତେବେ କିଏ ସେ କଳାକାର ? ଯିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆୱାର୍ଡ । ନାମ ଶୁଣି ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ମୁମ୍ବାଇ: ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡର ୭୦ତମ ସଂସ୍କରଣ ଗୁଜରାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରଙ୍ଗୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ତାରକାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବାବେଳେ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଫେୟାରର ୭୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ କେଉଁ କଳାକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ସର୍ବାଧିକ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଦିଲୀପ କୁମାର କିମ୍ବା ଲତା ମଙ୍ଗେସକର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭୁଲ।

ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁଲଜାର। ଗୁଲଜାର, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଲେଖାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡିତ । ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Guru Gochar:12 ବର୍ଷ ପରେ ଧନତେରାସରେ…

ଜାଣନ୍ତୁ ବିବାହ ପାର୍ଟିରେ କେମିତି ବଲିଉଡ୍…

इस लिस्ट में सबसे ऊपर गुलजार साहब का नाम आता है. लंबे वक्त तक फिल्म डायरेक्शन और राइटिंग के काम में सक्रिय रहे गुलजार ने अपने करियर में खूब नाम कमाया है और एक से बढ़कर एक अवॉर्ड्स जीते हैं. इस लिस्ट में फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का नाम भी शामिल है.

ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ 22ଟି ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ବା ଲିରିଷ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 13ଟି ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲିକ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିନେତା ଏବଂ ସହାୟକ ଅଭିନେତା ସମେତ ମୋଟ 16ଟି ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।

इसके बाद अमिताभ बच्चन का नंबर आता है. अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के मोस्ट प्रोफाइलिक एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने बेस्ट एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर समेत अपने करियर में कुल 16 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स हासिल किए हैं. अभी भी वे फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं.

ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଶାହରୁଖ ଖାନ। ଶାହରୁଖ ଖାନ 2023 ରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ କମ ବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 15ଟି ଫିଲ୍ମପେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଆଠ ଥର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मफेयर के 70 साल के इतिहास में वो कौन सा कलाकार है जिसके नाम अब तक के करियर में सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड हासिल किए हैं. अगर आपको लगता है कि इसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार या फिर लता मंगेशकर का नाम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.

You might also like More from author
More Stories

Guru Gochar:12 ବର୍ଷ ପରେ ଧନତେରାସରେ…

ଜାଣନ୍ତୁ ବିବାହ ପାର୍ଟିରେ କେମିତି ବଲିଉଡ୍…

PM Kisan Yojana: ଦୀପାବଳି ଉପହାର ପୂର୍ବରୁ…

ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ହଠାତ ଛିଡା ହେଇଗଲେ…

1 of 29,278