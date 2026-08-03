ଖୁସିଖବର: ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ EPF ଓ EPS ସାଲାରୀ ଲିମିଟ୍, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଗଲା ପ୍ରସ୍ତାବ

EPF-EPS ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ବେତନ ସୀମା 15,000ରୁ 25,000 କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମଞ୍ଜୁରି

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ EPS ସାଲାରୀ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଜରିଆରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପେନସନ୍ ପାଣ୍ଠି ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି : କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ EPFO ଅଧୀନରେ EPF ଏବଂ EPS ର ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ଲିମିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅବସର ପାଣ୍ଠିର ମାସିକ ସୀମାକୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ପଠାଯିବ, ଯାହା ପରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ।

କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ଫାଇଦା: ଏହି ନୂତନ ସୀମା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ୧୫,୦୦୦ ରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବେସିକ୍ ଦରମା ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ୍ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

CM ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ କଲେ ଓହୋ ରେଡିଓ 89.2…

ICC ଦେଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ…

Uttarakhand Govt.

କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବଢ଼ିବ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ : ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ EPF ଏବଂ EPS ନିୟମ ଅଧୀନକୁ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଂଶଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପେରୋଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ।

EPF ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ୍ ଦରମାର ୮.୩୩% ପେନସନ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଜମା କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ୧.୧୬% ଅଂଶଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ EPS ପାଇଁ ୧୧,୧୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେଲେ କ’ଣ ହେବ: ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ପାରିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ୧୫,୦୦୦ ରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ EPF ଏବଂ EPS ଅଧୀନକୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେବଳ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଥିଲା।

କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ: କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ପେରୋଲ ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ସମୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ EPF ସାଲାରୀ ଲିମିଟ୍ ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୭ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

CM ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ କଲେ ଓହୋ ରେଡିଓ 89.2…

ICC ଦେଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ…

ଏ କ’ଣ ହେଲା..କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତି ବଡ଼ ହଲଚଲ୍,…

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ…

1 of 28,528