“ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ମରିଯିବି”: ସ୍ୱାମୀର ଚେତାବନୀ ପରେ ଉଠିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ
ନ୍ୟାୟ ନମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇ ବିହାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ, ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ୧୯ ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ ଜାତି ପାଇଁ ହତ୍ୟା (ଅନର କିଲିଂ) କରିଥିବା କଥା ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି।
ମୁଜାଫରପୁର : ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଗୌରୀଶଙ୍କର କୁମାର ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥିଲେ, ଯାହା ବୋଧହୁଏ କେହି ବି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୯ ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତା କୁମାରୀ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫୋନ୍ କଲେ କେହି ଉଠାଉ ନଥିଲେ ଏବଂ ସୁଜାତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନଥିବା କହୁଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଏବଂ ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହ ବିତିବା ସହ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗୁହାରି କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ଏକ ଦେହଶୀତଳେଇ ଦେଲା ଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଭାବୁକ କରିଦେଲା ଭଳି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗୌରୀଶଙ୍କର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ସେହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ହେବା ପଛରେ ଥିବା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେବେ (ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ)।
“ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କର, ନଚେତ୍ ମୁଁ ମରିଯିବି,” ବୋଲି ଗୌରୀଶଙ୍କର କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ନିଖୋଜ ମାମଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଏକ ‘ଅନର କିଲିଂ’ (ଜାତି ପ୍ରଥା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା) ମାମଲାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯାହା ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ପୁଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହା ହୋଇଥିବାରୁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ହିଁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଢ଼ୀ ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଓ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ମାମଲାର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଲା।
ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ କାହାଣୀ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ସୁଜାତା ଏବଂ ଗୌରୀଶଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ପଢ଼ିବା ଦିନଠାରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବାରର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମସିହାରେ, ଉଭୟ ଘରୁ ପଳାଇଯାଇ ସମସ୍ତିପୁରଠାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ହରିୟାଣା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଜାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବିବାହ ସୁଜାତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା, ସେତେବେଳେ ସୁଜାତା କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ସାବାଳିକା, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏହି ନବବଧୂଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏତିକିରେ ସରି ନଥିଲା।
କିଛି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟଙ୍କକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ହୋଲି ସମୟରେ ସୁଜାତା ନିଜ ବାପଘରକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ସେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସୁଜାତାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁଜାତା ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନମିଳିବାରୁ, ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ଏହି ନିଖୋଜକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ସୁଜାତାଙ୍କକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ନ୍ୟାୟ ନମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଚେତାବନୀ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ କାନ୍ଦକାନ୍ଦ ଗୁହାରି ଶେଷରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ମୁଜାଫରପୁର ପୁଲିସର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ଦେଖାଶିଖାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା।
ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଜାତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଭିଷେକ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାଇ ନିଜ ଦୋଷ ମାନିଯାଇଛି। ସେ କହିଛି ଯେ ସୁଜାତା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଡରିଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅନୁସାରେ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଏହି ଭୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
ପୁଲିସର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଗତ ମେ ୮ ତାରିଖରେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ବୁଢ଼ୀ ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ପରିବାରର ୫ ଜଣରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବାକି ଫେରାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋର୍ଦାର୍ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।