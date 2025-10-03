ହାରିବା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ହାରିସ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଜୋରିମାନା କାଟିବା ପରେ ମୋଟ ଟଙ୍କା …
Asia cup fee:୩୦% ଜରିମାନା କାଟିବା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ହାରିସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଉପରେ ଥିଲା।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ଦେବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଦ୍ୱାରା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ର ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କଟାଯାଇ ଥିଲା । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏସିଆ କପ୍ ରେ ହାରିସ୍ ରୌଫ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କେତେ ପାଇଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍:ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ T୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୪ଲକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ପାଆନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ମୋଟ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ପ୍ରାୟ ୨୮ ଲକ୍ଷ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଆଣି ନଥିଲା ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କୁ ICC ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ICC ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୩୦% ଜରିମାନା କରିଛି।
ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜରିମାନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରୌଫଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୩୦% ଜରିମାନା ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।