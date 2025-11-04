ନା ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍, ନା ବାର୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି… ଜାଣନ୍ତୁ ୨୦୦୫ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା

୨୦୦୫ରେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା, ୨୦୨୫ରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ରବିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା। ହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା।

ମିତାଲି ରାଜ ସେହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ BCCI ଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ପାଇନଥିଲେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ?

ଆଜି, ବିସିସିଆଇ ତାର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧.୫ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା, ଏକ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ୬ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୩ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି।

ଏହା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିସିସିଆଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ହେଲେ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ଶୀର୍ଷ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି A+, ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଏହି ବର୍ଗର ଖେଳାଳିମାନେ ବାର୍ଷିକ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ‘A’, ଯାହା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର A ଗ୍ରେଡ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି।

୨୦୦୫ ବିଶ୍ୱକପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା:

ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୧୫ ରନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଜବାବରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୧୭ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ସେତେବେଳେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଫି କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ନଥିଲା। ରନର୍ସଅପ୍ ଦଳ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା।

୨୦୨୫ରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା:

୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳୁଛି। ଆଇସିସି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳି, ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚୟନ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି।

