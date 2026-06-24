ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ରୋଜଗାର କିପରି ହୁଏ, ଏହାର ନୂଆ CEO କୁନାଲ ଶାହଙ୍କ ମୋଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ, ଜିରୋ ଗଣି ଗଣି ଥକିଯିବେ
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ନୂଆ ବସ୍ କୁନାଲ ଶାହଙ୍କ ନେଟଓ୍ୱର୍ଥ କେତେ?
ଓଡିସାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଫିନଟେକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ CRED ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁନାଲ ଶାହଙ୍କ ନାଁ ମେଟା ସହିତ ଜଡିତ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ନୂଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଇଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁନାଲ ଶାହଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି।
କୁନାଲ ଶାହଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି:
CRED ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କୁନାଲ ଶାହ ମଧ୍ୟ FreeCharge ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୋଟ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ସେ CRED ରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଧନର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ କେଉଁଠି ଏବଂ କେତେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆକଳନ:
କୁନାଲ କେବେବି ତାଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି; କିଛି ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ୪,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏହା ୧୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ହେଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆକଳନ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
CRED କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:
କୁନାଲ ଶାହଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ; ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି କିଛି ଧାରଣା ମିଳିପାରିବ।
କୁନାଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା ଫ୍ରିଚାର୍ଜ, ଯାହାକୁ ସେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୮ରେ CRED ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିଥିଲେ।
ଏହା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଋଣ, ବୀମା, ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସେବାରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି, CRED ର ୧୭ ଟ୍ରିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କିପରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ:
କୁନାଲ ଶାହ ସମ୍ପ୍ରତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଇଓ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଲୋକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିପରି ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ।
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବସାୟିକ ମେସେଜିଂ, ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ।
ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜିଂରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନୂତନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଇଓ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।