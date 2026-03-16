ରସଗୋଲା ନେଲା ଜୀବନ, ଖାଇବା ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକି ଗଲେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ୍
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକିଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରସଗୋଲା ନେଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲେ ହେଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିଛି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁରରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଲଳିତ ସିଂହ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଏକ ରସଗୋଲା ଲାଗିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ସୋମବାର ସକାଳେ ମାଲିଆଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଏକ ବିବାହ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ରସଗୋଲା ଖାଇବାର ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଲଳିତ ସିଂହ ହଠାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରୁ ରସଗୋଲା ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ MGM ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ରସଗୋଲା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ।
ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯାଏ:
ପ୍ରକୃତରେ, ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଜଟିଳ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉ, ଖାଦ୍ୟ ପାଟି, ଗଳା ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଏ। ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗିଳିଥାଉ ଆମର ଶ୍ୱାସନଳୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, କେତେକ ସମୟରେ – ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଚୋବାଯାଏ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଢୋକିଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହା ତଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଫସି ଯାଇପାରେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲ୍ଥଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ପଶିଯାଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କିଛି ଲକ୍ଷଣ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ – ଯେପରିକି କଥା କହି ନ ପାରିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା, ଜୋରରେ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, କାଶ ହେବା, ମୁହଁ ଲାଲ କିମ୍ବା ନୀଳ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା।
କଣ କରିବା ଉଚିତ:
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୋରରେ କାଶିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ କାଶ ଦ୍ୱାରା ଜମା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇପାରେ।
ଯଦି ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଥର ତାଙ୍କ ପିଠିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଗଳାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଢିଲା କରି ବାହାର କରିପାରେ।
ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ନହୁଏ, ତେବେ ହେମଲିଚ୍ ଚାପ ନାମରେ ଏକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉପର ପେଟରେ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯାହା ଜମା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି:
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଶ୍ୱାସରୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଫସି ରହିବା ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ, ଯଦି କେହି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଗୁରୁତର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କଥା କହିପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ନେବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ କଲ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।