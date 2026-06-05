PF ଖାତାରେ ଦେଖାଯାଉନି ସୁଧ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ଟଙ୍କା, କିପରି କରିବେ ଯାଞ୍ଚ
PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଧ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF) ଉପରେ ସୁଧ ହାର ୮.୨୫% ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ EPF ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ଜମା ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାଶି କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ।
୮.୨୫% ସୁଧ ହାର କେବେ ଘୋଷଣା ହେଲା:
୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, EPFO ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ EPF ଉପରେ ୮.୨୫% ସୁଧ ହାର ଜାରି ରଖିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, EPFOର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ (CBT) ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ EPF ଜମା ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୮.୨୫% ସୁଧ ହାର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା।
EPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ କେବେ ଜମା ହେବ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, EPFO ସୁଧ ଜମା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାର ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବା ପରେ ହିଁ ସୁଧ EPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ତେଣୁ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ କାହିଁକି ସୁଧ ଜମା କରାଯାଏନି:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସୁଧ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ, ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି EPF ଆକାଉଣ୍ଟର ଅପଡେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ଲାଗିପାରେ।
BankBazaar.com ର ସିଇଓ ଆଦିଲ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ପାସବୁକରେ ସୁଧ ପ୍ରବେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧ ଗଣନା ଜାରି ରହିବ।
ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାସବୁକରେ “୩୧/୦୩/୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅପଡେଟ୍” ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ।
ଗତ ବର୍ଷ ସୁଧ କେବେ ଜମା ହୋଇଥିଲା:
୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ EPF ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବୁଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ଜମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯଦିଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତି ହେବ କି:
ନା। ୧୯୫୨ ମସିହାର EPF ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ମାସିକ ଚାଲୁଥିବା ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ସୁଧ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ସୁଧ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ, ହେଲେ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧ ପାଇବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସୁଧ ପରିମାଣରେ କୌଣସି କଟାଉ ନାହିଁ।
EPF ସୁଧ ଜମା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ:
ସୁଧ ଜମା ହେବା ପରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର EPF ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ପାସବୁକରେ ଦେଖାଯିବ। ସଦସ୍ୟମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
UMANG ଆପ୍
EPFO ମେମ୍ୱର ଇ-ସେବା ପୋର୍ଟାଲ୍
UAN ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ୯୯୬୬୦୪୪୪୨୫ କୁ ଏକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ
“UAN EPFOHO ENG” ଲେଖି ୭୭୩୮୨୯୯୮୯୯ କୁ SMS ପଠାଇ
ଆପଣଙ୍କର EPF ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର UAN ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର, PAN ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।