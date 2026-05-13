ଭାରତରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି? ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଶର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ଡ…
ଦେଶରେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନାର ମାଲିକ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଘରୋଇ ସଞ୍ଚୟରେ ସୁନା ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଆସିଛି। ବିବାହ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିବେଶ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତୀୟମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଆସିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ସାରା ଭାରତରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସୁନା ଭଣ୍ଡାରକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୋଟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଇଥାଏ।
ଦେଶର ସରକାରୀ ଭଣ୍ଡାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଧିକାଂଶ ସୁନା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି – ସାରା ଦେଶର ଘର, ଲକର ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶର ସରକାରୀ ଭଣ୍ଡାରର ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୮୮୦.୫୨ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସୁନା ରଖିଛି। ଏହି ସୁନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୭୭% ବିଦେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି।
ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ସୁନା ଶକ୍ତି ସାଧାରଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ସୁନା ପରିଷଦର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ୩୪,୬୦୦ ଟନ୍ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତୀୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସୁନାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ।
ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଗଚ୍ଛିତ ସୁନାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ ସୁନାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୫.୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ଦେଶର ବାର୍ଷିକ GDP ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।
କୌଣସି ଏକକ କୋଟିପତି କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁନାର ମାଲିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାୟ ୧୧% କେବଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
ଭାରତରେ, ସୁନା ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସୁନା କିଣିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି।
କାରଣ ଏହାକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ।