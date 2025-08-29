ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକାଇଲା BCCI, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏହି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌

BCCI ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକାଇଛି, ଜାଣନ୍ତୁ

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଟିମର ଦିନିକିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶେଷ ଥର ଦେଶ ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସିନଥିଲେ, କାରଣ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଟି୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ରୋହିତ ଶର୍ମା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ।

କାରଣ: ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ସିଓଇ ୧୧ରୁ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ମଇଦାନ(ଏ)ରେ ଦଲିପ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ ବି ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ରୋହିତ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ। ରୋହିତ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିସିସିଆଇର ସିଓଇ ଯିବେ।

ସେ ଦୁଇ-ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିବେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ।

ଇଣ୍ଡିଆ A ପାଇଁ ଖେଳି ପାରନ୍ତି ରୋହିତ-ବିରାଟ: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ‘ଏ’ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ‘ଏ’ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବେ। ଭାରତ ‘ଏ’ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ।

ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 3 ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ 5 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳାଯିବ। ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଭାରତ ‘ଏ’ ପାଇଁ ଖେଳି ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ।

