ମହଙ୍ଗା ଇନ୍ଧନ, ମହଙ୍ଗା ଟିକେଟ୍! ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଖାଲି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍, ଏମିତି ବିଗିଡ଼ିବ ବଜେଟ୍…
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ବିମାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏଥର ଏହାର ସଙ୍କେତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ, ଗତ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ ଘୋଷିତ ଦରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇନଥିଲା; କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି; ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।
ଯଦି ATF ମହଙ୍ଗା ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବିମାନ ଭଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହି ବୋଝ ଶେଷରେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆପଣ ଛୁଟି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିମାନ ଧରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ।
ATF ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି:
ପ୍ରତି ମାସର ୧ ତାରିଖରେ, IOC, BPCL, ଏବଂ HPCL ମିଳିତ ଭାବରେ ATF ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ, ରାଜ୍ୟ VAT ଏବଂ ଡିଲର କମିଶନକୁ ଏକତ୍ର କରି ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କେବଳ ATF ଯେକୌଣସି ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚର ୩୦ ରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଁ ଦାୟୀ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ATF ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏକ ବୋଝ ଯାହା ଶେଷରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ।
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର VAT ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା:
ATF ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଟିଳତା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ VAT ବା ବିକ୍ରୟ କର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ATF ଉପରେ VAT ପ୍ରାୟ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହା ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ବିପରୀତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସେମାନଙ୍କର VAT ହାରକୁ ମାତ୍ର ୧ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ସମାନ ATF ମହଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁଲଭ, ଏହା କେବଳ ରାଜ୍ୟ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିକସ ଯୋଗୁଁ; ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦିଓ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏହି ମାମଲାରେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ATF କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GST ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପରି, ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ରହିଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସିଧାସଳଖ VAT ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ; ଏହା କେବଳ ଏକ ଆବେଦନ କରିପାରିବ।
ଏହି କାରଣରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ATF ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା VAT ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ଚିଠି ପଠାଯିବ।
ବିମାନବନ୍ଦର ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ:
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ତିନି ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଇନ୍ଧନର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦର ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।