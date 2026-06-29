ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ ! ଜୁଲାଇ ମାସରେ ୧୨ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବ ବନ୍ଦ

ରଥଯାତ୍ରା ସମେତ ଏହି ସବୁ ଦିନରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଜରୁରୀ କାମ।

By Priyanka Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରରେ ସମୁଦାୟ ୧୨ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଛୁଟି ମଧ୍ୟରେ ୪ଟି ରବିବାର ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬ ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଥିଲେ, ଏହି ଛୁଟି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା କରି ନିଅନ୍ତୁ।

ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ?

ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସମୁଦାୟ ୭ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଛୁଟିଦିନ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକ ଛୁଟି ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଛୁଟି ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଣସର ଘରେ କେମିତି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ…

ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୮ ରୁ ବିକ୍ରି ହେବନି…

୪ଟି ରବିବାର

ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର

ଜୁଲାଇ ୧୬ (ରଥଯାତ୍ରା): ଏହି ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ।

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା:

ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଛୁଟିଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଏବଂ ଏଟିଏମ (ATM) ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଦେଣନେଣ କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଅଣସର ଘରେ କେମିତି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ…

ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୮ ରୁ ବିକ୍ରି ହେବନି…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ…

ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ…

1 of 28,235