ଭୟଙ୍କର ଫସିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ, ରୁଜୁ ହେଲା ଏଫଆଇଆର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷର ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍
ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ
Abhisekh Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ତଥା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା କେତେକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏବେ ମାମଲା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆଇନ
ଟିଏମସିର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଏଫଆଇଆର ଦାୟର ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ମେ’ରେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ଲାଗିଲା ଜାମିନ-ବିହୀନ ସଂଗୀନ ଧାରା
ମାମଲାର ସଂବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଆଇନଗତ ଧାରା ଯୋଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଯୋଗୁଁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଲଗାଇଥିବା ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାମିନ-ବିହୀନ ଅଟେ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣାଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହ ଜଡ଼ିତ।
ଏଭଳି ମାମଲାରେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ?
ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ସାଧାରଣ ବା ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧମକାଇବା କିମ୍ବା ଡରାଇବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ନୂତନ ‘ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା’ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି:
ସାଧାରଣ ଧମକ: ଯଦି ଧମକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ବିଏନଏସର ଧାରା ୩୫୧ ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଧାରାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ।
ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେସ୍ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଧମକ: ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଇନ ଅଧିକ କଠୋର ହୁଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଏନଏସ ର ଧାରା ୩୫୧(୨) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୭ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ତଦନ୍ତର ପରିସର
ମାମଲାଟି ଜଣେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଧମକ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ (ଯେପରିକି ନିର୍ବାଚନୀ ମଞ୍ଚ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଫୋନ କିମ୍ବା ଚିଠି) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ମାମଲାଟି ଅଧିକ ସଂଗୀନ ଏବଂ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଧାରା ବ୍ୟତୀତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଠୋର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇପାରେ।