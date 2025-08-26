୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରରେ ଦେଖାଗଲା ସମସ୍ୟା…ଶାହରୁଖ-ଦୀପିକାଙ୍କ ସମେତ ୭ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା

ଶାହରୁଖ-ଦୀପିକାଙ୍କ ନାମରେ ଏଫଆଇଆର ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏକ କାର୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଚାର କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ, ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁରର ବାସିନ୍ଦା କୀର୍ତ୍ତି ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶାହରୁଖ ଏବଂ ଦୀପିକାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 7 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।

ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଲକାଜାର କାର ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ, କୀର୍ତ୍ତି କାରର ଠକେଇ ବିକ୍ରୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

କୀର୍ତ୍ତି ସିଂହ ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ACJM କୋର୍ଟ ନମ୍ବର 2 ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଏକ ଆବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଥୁରା ଗେଟ୍ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। କୀର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 2022 ମସିହାରେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଲକାଜାର କିଣିଥିଲେ ।

ସେ ଏହି କାର ଋଣରେ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାରରେ ଉତ୍ପାଦନ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଗତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ସେଲେଟରକୁ ଦବାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର RPM ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଗତି ବଢ଼ି ନଥାଏ । ଏହା ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ ।

କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR- ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, କୀର୍ତ୍ତି ସିଂହ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କିମ୍ ଆନସୋ, ତରୁଣ ଗର୍ଗ, ନୀତିନ ଶର୍ମା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି । କୀର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କାର ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ 51000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ, ସେ 10 ଲକ୍ଷ 3 ହଜାର 699 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାକି ଟଙ୍କା ନଗଦରେ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଏହି କାରକୁ 23 ଲକ୍ଷ 97 ହଜାର 353 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତି ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଡିଲର କହିଥିଲେ ଯେ କାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଦାୟୀ ।

