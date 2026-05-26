ବଢ଼ିଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଇଦ୍ ମଞ୍ଚରୁ ଦେଇଥିଲେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ? ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା!
ମମତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଲିଗୁଡ଼ି ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଏକ ଇଦ୍ ପାଳନ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ବଙ୍ଗଳା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ଓକିଲ ରିଙ୍କି ଚାଟାର୍ଜୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ଏବଂ ଏକ ଇଦ୍ ପାଳନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଉଥିବା ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା।
ଟିଏମସିରେ କଣ ଚାଲିଛି: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପିର ରାଜନୀତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଦେଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରୁ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିବାଦ ବଙ୍ଗଳା ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିକଟେର ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଫଲଟା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଟିଏମସି ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ଉପରେ ଟିଏମସିର ଅଭିଯୋଗ: ଏହି ସମୟରେ, ସୋମବାର ଦିନ, ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଦଳରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କାନିଂ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ LED ଟିଭି ମନିଟର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ, ଦୁର୍ନୀତି, ଜବରଦଖଲ, ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଟିଏମସି ନେତା ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଟିଏମସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିଜେପି ଜାଣିଶୁଣି ଏହାର ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି, ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ବୋଲି କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଫଆଇଆର ଉପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କିମ୍ବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୟାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।